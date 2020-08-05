Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti

Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamanın limana yakın bir depoda saklanan patlayıcı özelliği bulunan kimyasal maddeden kaynaklandığı belirtildi. 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığı patlamada kimyasal maddenin 6 yıldır limandaki depolarda tutulduğu aktarıldı.

PATLAMA NEDENİ AMONYUM NİTRAT

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, onlarca ölüm ve üç binden fazla yaralanmaya neden olan patlamanın 2750 ton amonyum nitrat yüzünden yaşandığını açıkladı. Ancak patlamanın bir sabotaj yüzünden mi yoksa ihmal kaynaklı mı olduğu henüz belirlenemedi.

AMONYUM NİTRAT NEDİR?

Amonyum nitrat, kimyasal formülü NH4NO³ olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır.