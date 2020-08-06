THY uçağı ile Beyrut'tan İstanbul'a gelen yolcular: Patlama şehir merkezini yok etti

Lübnan'ın başkentinden yaşanan ve 135 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından, Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk uçağı Lübnan'dan İstanbul'a geldi. Olaya şahit olan yolcular yaşadıkları korkunç anları anlattı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan acı olaydan sonra Beyrut'tan gelen ilk uçak bugün 05.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.THY uçağı ile İstanbul'a gelen Lübnanlılar, korkunç patlamaya ilişkin yaşadıklarını basın mensuplarına anlattılar. Yolcular, yaşadıkları dehşet anlarının etkisini halen üzerlerinden atamadıklarını dile getirdiler.

"PATLAMA ŞEHİR MERKEZİNİ YOK ETTİ"

İş için Türkiye'ye gelen Lübnan'lı Jamal Hussein, "Çok korkutucu bir patlamaydı. Şehir çok kötü etkilendi. Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi. Ben o sırada evdeydim. Deprem oldu sandık. Bütün camlar sallandı. Bütün duvarlar kırıldı. Patlama sesi çok korkunçtu" dedi.

"BAZILARI İSRAİL'İN ROKET ATTIĞINA İNANIYOR"

Olayın neden yaşandığıyla ilgili bir soruya ise Jamal Hussein, "Bununla ilgili bir çok teori var. Bazı insanlar İsrail'in roket attığına inanıyor. Bazıları da teknik bir hata olduğunu söylüyor. Ama bir gerçek var ki çok korkunç bir olay yaşandı" diyerek duygularını dile getirdi.

ABİSİNİN ODASI YIKILMIŞ

3 yıldır İstanbul'da yaşayan ve olay günü memleketi olan Beyrut'ta bulunan Razak Hamdan ise "İlk başta deprem oldu sandık. O sırada şehir merkezine çok yakındık. Patlama sesleri duymaya başladık. Ardından çok büyük bir patlama sesi duyduk ve çok korktuk. Sonra haberler gelmeye başladı. Çok korkunç bir şeydi. Halen daha şoktayım. Abim o sırada olay yerine çok yakın bir yerdeydi. Onun odası yıkıldı. Oradan mucize gibi çıktı." ifadelerini kullandı.