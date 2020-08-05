Beyrut'taki patlamada oluşan şok dalgası yüzlerce metre uzaklıktaki aracın camlarını paramparça etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 100 kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin de yaralandığı patlama, olay yerinden oldukça uzak bir mesafede bulunan aracın camlarını parçaladı.

05.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:49

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen büyük patlama, olay yerinden oldukça uzak bir mesafede seyreden otomobilin kamerasına yansıdı.

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Patlamadan saniyeler sonra oluşan şok dalgasının, araca çarpması ve camlarının kırıldığı o anlar anbean kaydedildi.

100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurdu.

Kızılhaç yetkililerinden Georges Kettaneh, Lübnan LBC televizyonunda yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 100 can kaybı ve 4 bin yaralı olduğunu söyledi.

Patlama sonucu hâlâ enkaz altında kalanlar olduğunu belirten Kettaneh, Beyrut'taki hastanelerin kapasitesinin dolduğunu ifade etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, daha önce, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısını 63 olarak açıklamış, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini aktarmıştı.