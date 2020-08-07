Beyrut'ta patlama: Hükümeti ihmalle suçlayan protestocular polisle çatıştı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Salı günü meydana gelen ve en az 137 kişinin ölümü 5 bin kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan hükümeti sorumlu tutan göstericiler güvenlik güçleriyle çatıştı.

Perşembe akşamı parlamento binası yakınlarındaki gösterilerde protestoculara karşı biber gazı kullanıldı.

Hükümet yetkilileri, patlamaya limandaki bir depoda 2013'ten beri güvensiz bir şekilde tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı. Protestocular faciaya hükümetin ihmalinin yol açtığını söylüyor.

Bazı mahalleleri yerle bir eden patlamada çok sayıda kişiye hala ulaşamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

16 kişi gözaltında

Lübnan resmi haber ajansı patlamayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Patlamanın ardından Marwan Hamadeh adlı bir siyasetçi "Artık ülkenin mahvolmasına seyirci kalan kurumların bir parçası olmak istemiyorum" diyerek milletvekilliğini bıraktığını açıkladı.

Lübnan'ın Ürdün Büyükelçisi Tracy Chamoun da "Yaşadığımız felaket ülkede liderliğin değişmesi gerektiğini gösteriyor" diyerek istifa etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Beyrut'u ziyaretinde Lübnan'ın "köklü bir değişime" ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Macron, patlama için uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Amonyum nitrat Beyrut'a Moldova bandıralı bir Rus gemisi tarafından yedi yıl önce getirilmişti.

Gürcistan'ın Batum limanından yüklediği amonyum nitratı Mozambik'e götüren gemiye Beyrut limanına uğramıştı. Liman harcını ödemeyen gemi burada alıkonulmuş, yükü de mahkeme kararıyla hangara kaldırılmıştı.

Liman idaresinin altı kez, kötü koşullarda muhafaza edilince patlama riski olan amonyum nitratın arz ettiği tehlike konusunda mahkemeye başvurduğu ancak sonuç alamadığı belirtiliyor.

Ağır bir ekonomik krizin içindeki ülkede son dönemde sık sık protesto gösterileri yapılıyordu.