Beyrut'ta büyük patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi.

Reuters'ın aktardığı Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre çok sayıda kişi yaralandı ve geniş bir alanda hasar meydana geldi.

Henüz nedeni bilinmeyen patlama, büyük bir şok dalgasına ve kentin üzerinde dumanlara yol açtı.

Patlama noktası civarındaki binaların camları parçalanırken bazı sosyal medya kullanıcıları, binalarının deprem anındaki gibi sallandığını yazdı.

Reuters'a konuşan iki güvenlik kaynağı, patlamanın liman bölgesindeki antrepolarda gerçekleştiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, etraftaki binaların camlarının kırıldığı görülüyor.

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