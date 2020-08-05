Beyrut'taki patlamada 27 saat enkaz altında kalan küçük çocuk kurtarıldı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde meydana gelen patlamada yıkılan bir binanın enkazında 27 saat kalan bir çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yıkılan bir binanın enkazında 27 saat kalan küçük bir çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken, onlarca kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, Beyrut'un El Cumiza bölgesinde patlama sonucu yıkılan bir binanın altında kalan küçük bir çocuğu kurtardı. 27 saat boyunca enkaz altında kalan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 135'e yükseldiğini, 5 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.