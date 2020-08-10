Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu meydana gelen şiddetli patlamanın en küçük kurbanının Alexandra Naggear adında 3 yaşındaki kız çocuğu olduğu öğrenildi. İlk patlama sırasında ne olduğunu görmek için ailesiyle dışarıya bakan Naggear, ikinci patlama anında camın da kırılmasıyla ağır yaralandı. 3 gün boyunca hastanede tedavi gören Naggear yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.