Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelecek olay trajikomik cinsten, olay Türkiye'de yaşanırken taraflardan biri Cezayir diğeri ise İngiltere uyruklu.

Beyoğlu Recep Paşa Caddesi üzerinde İngiltere uyruklu W.A.C.(54)'nin çantası geçtiğimiz pazartesi günü kapkaççılar tarafından çalındı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

W.A.C.'nin polise ihbarda bulunması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin Cezayir uyruklu Lotfi B. (35) ve Mokthar A. (43) olduğunu belirlendi. Şüpheliler Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanırken, W.A.C.'nin çantası da bulundu.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.