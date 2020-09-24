Ruhsatsız merkezde botoks yaptıran kadın, fenalaşarak hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde ameliyat ruhsatı olmayan güzellik merkezinde kalça botoksu yaptıran Kübra Boyraz evine döndükten bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Boyraz'ın yapılan botoks işleminden etkilenerek fenalaştığı ileri sürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KALÇA BOTOKSUNDAN SONRA FENALAŞTI

Olay, Beylikdüzü'nde bir rezidansta ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde meydana geldi. 38 yaşındaki Kübra Boyraz, iddiaya göre kalça botoksu yaptırdıktan sonra fenalaştı. Evine giden Boyraz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Boyraz'ın ölümüyle ilgili 1'i doktor toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların polis ifadesinde suçu birbirine attıkları öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Boyraz'ın kesin ölümün nedeninin Adli Tıp raporu sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.