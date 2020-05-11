Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. Bir çok mağazanın kapalı olduğu gözlenirken, yetkililer de zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesini beklemeyi tavsiye etti. Ancak İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM'nin önünde vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Vatandaşlar, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek için sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi. Oluşan kuyruklar havadan görüntülendi.

BAZILARI SOSYAL MESAFEYİ KORUMADI

Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

AVM'LERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş açılacak AVM'lerde uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler vermişti.

AVM'lerde şu kurallar geçerli olacak:

- Maskesiz müşteri AVM'ye alınmayacak.

- Müşteriler AVM'ye girmeden önce ateşleri ölçülecek.

- AVM'ler termal kamera ile izlenecek, vücut ısısı yüksek olan tespit edilebilecek.

- Müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak.

- AVM'lerde her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak.

- Yürüyen merdivenlerin her bir saatte bir dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

- AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.