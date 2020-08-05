Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı

İstanbul Beykoz'da bir dükkana giren maskeli hırsızlar, yarım milyonluk malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Dört maskeli hırsızın malzemeleri çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KASA VE ÇUVALLARI GÖTÜRDÜLER

Beykoz'da bulunan pirinç-krom kaplama atölyesine giren 4 maskeli hırsız dakikalar içinde 500 bin liraya yakın malzemeleri alarak kayıplara karıştı. Maskeli hırsızların rahat tavırlarla atölyeyi soyma anı da görüntülendi.

06.30 sıralarında dükkana gelen 4 maskeli şüpheli yanlarında getirdikleri inşaat demiri kesme makası ve levye ile saniyeler içerisinde kilitleri kırdılar. Kilitleri kırarak içeri giren hırsızlar pirinç-krom malzemelerin bulunduğu kasa ve çuvalları alarak olay yerinden uzaklaştı.

AYNI DÜKKAN İKİNCİ KEZ SOYULDU

İkinci kez dükkanlarının soyulduğunu söyleyen Tarık Gündüz, "Kapımızı kırıp güvenlik kamerası kayıt cihazlarını söküp buradaki bütün mamullerimizi almışlar. İmalatını yapmış olduğumuz ürünleri çalıp götürdüler. Bugün sabah tekrar yine aynı hırsızlar gelip tekrar kapımızı kırıp tekrar çaldılar. Şu an mağduriyetimiz hat safhada. Bu kapıyı levyelerle açıyorlar. Güvenlik kamerası kayıtları var onun da incelenmesini talep ettik. 4 kişi giriyorlar. İlk hırsızlık yirmi dakika sürüyor. Bugünkü hırsızlık yaklaşık 6 dakika sürüyor, kapıyı açmaları da 4 buçuk dakika sürüyor. Şu an iki hırsızlıkta toplam 500 bin liranın üzerinde zararımız" dedi.

Yarım milyonluk hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.