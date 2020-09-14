Beyazıt'ta ikinci el telefon almak isteyenler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

İstanbul Fatih'te tarihi Beyazıt Meydanında kurulan ikinci el cep telefonu pazarında oluşan yoğunluk, kentin vaka artışında ivme kazanmasının nedenini adeta gözler önüne serdi.

MASKE TAKMAYAN BİLE VARDI

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti. Son 1 ayda ise vak'a sayısı günlük bin 500 rakamının üzerine çıkması ile virüsün yayılımı bir kez daha hızlandı. Türkiye'de günlük korona virüs vak'a tablosunu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarını uymasını istiyor. Bakan Koca'nın bu uyarıları Beyazıt Meydanda kurulan ikinci el telefon ve tesbih pazarında unutuldu. Pazar alanına gelerek telefon ve tespih almak isteyen vatandaşlar, ne sosyal mesafe kuralına uydu ne de hijyene dikkat etti. Bazı vatandaşların maskesinin olmaması ise pes dedirtti.