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Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün yıllardır baktığı köpeği hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından vefat eden köpeğine veda eden Öztürk, "İyi ki hayatımdaydın" dedi.

25.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:40

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapattı. Evinden dışarı çıkmayan Öztürk, bu süreçte yıllardır baktığını köpeğini kaybetti.

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"MELEK OLDUN"

Salgın nedeniyle zor günler yaşayan Öztürk, Jack Russell Terrier cinsi köpeğinin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan sunucu, "İyi ki hayatımdaydın... Melek oldun... Bir gün tekrar inşallah...." dedi.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu. Bölümünü devam ettiren Öztürk, iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı. Medya sektörüne geçiş yapan Beyazıt, Klas Fm'de radyoculuk yaptıktan sonra Number One TV,Kanal 6, Kanal D, Star televizyonlarında programlar yaptı. Yıllarca Beyaz Show'u sunan Beyazıt Öztürk, Biz Size Aşık Olduk, Karım ve Annem, Yalan Dünya dizilerinde rol aldı. Öztürk, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yaptı.