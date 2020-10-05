Beyaz Saray'daki koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı artıyor

Amerikan basını ilk olarak perşembe akşam saatlerinde, Trump ile yakından çalışan ve başkanın seyahatlerine eşlik eden Hicks'in Kovid-19 testinin "pozitif" olduğunu yazdı. Bu haberlerden birkaç saat sonra telefonla Fox News'e bağlanan Trump, kendisi ve eşinin test yaptırdığını ve sonuçlarını beklediklerini duyurdu. Trump, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise hem kendisi hem de eşinin test sonucunun "pozitif" olduğunu duyurdu.

PENCE VE POMPEO'NUN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Bunun ardından Trump ile yakından çalışan kişiler tek tek test sonuçlarını açıklamaya başladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer bakanların yanı sıra, Trump'ın çocukları, damadı ve gelinlerinin sonuçları "negatif" çıktı.

BİRÇOK İSİM KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ancak, Trump'ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı (RNC) Ronna McDaniel ve Trump'ın kişisel asistanı Nick Luna'nın Kovid-19'a yakalandığı anlaşıldı. Kovid-19 testi "pozitif" çıkanlar kervanına bu sabah Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany katıldı. McEnany, Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını, Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu. CNN, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, McEnany'nin yardımcısı olarak görev yapan Chad Gilmartin ve Karoline Leavitt'in de testlerinin "pozitif" çıktığını yazdı.

ETKİNLİKTEN SONRA KORONAVİRÜS KRİZİ

Bu arada, Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adaylığına Amy Barrett'i gösterdiği ve 26 Eylül Cumartesi Beyaz Saray bahçesinde yapılan etkinliğe katılan birçok isimde de Kovid-19 tespit edildi. Trump'ın eski danışmanlarından Kelyanne Conway, New Jersey eski Valisi Chris Christie, Utah Senatörü Mike Lee ve Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Beyaz Saray'daki etkinliğe katılan ve Kovid-19 testi "pozitif" çıkan üst düzey isimler oldu. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de 3 gazeteci ve 1 Beyaz Saray görevlisinin de Kovid-19'a yakalandığını belirtirken, bu kişilerin kimliğini açıklamadı.

MASKE TAKMADIKLARI İÇİN ELEŞTİRİLİYORLAR

Öte yandan, Beyaz Saray'da üst düzey isimlerin tek tek Kovid-19'a yakalanmasının ardından, Trump ekibinin maske takmakta "ihmalci" davrandığı yorumları yapılıyor. 26 Eylül'de Beyaz Saray'daki etkinliğe katılan kişilerin birbirine sarıldığı ve maske takmadığı anlar, son günlerdeki pozitif vakaların ardından tekrar basında paylaşılmaya başlandı. Testi pozitif çıkan McEnany'nin önceki günlerde Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin karşısına maskesiz çıkması da sıklıkla eleştiriliyor.