Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

31.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:35

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından transferiyle ilgili son noktayı koydu.

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Transfer iddialarının doğru olmadığını belirten Beşiktaş'ın milli futbolcusu, "Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şuan tek amacım özlediğim formama kavuşmak" şeklinde paylaşımda bulundu.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.