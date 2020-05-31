Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından transferiyle ilgili son noktayı koydu.

Transfer iddialarının doğru olmadığını belirten Beşiktaş'ın milli futbolcusu, "Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şuan tek amacım özlediğim formama kavuşmak" şeklinde paylaşımda bulundu.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.