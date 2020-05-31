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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

31.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:35

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından transferiyle ilgili son noktayı koydu.

Transfer iddialarının doğru olmadığını belirten Beşiktaş'ın milli futbolcusu, "Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şuan tek amacım özlediğim formama kavuşmak" şeklinde paylaşımda bulundu.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
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