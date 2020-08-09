Kontrolü kaybeden motosiklet, yayaların arasına daldı

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü arkasından bulunan diğer bir yolcu ile birlikte önce işaret levhasına çarptı daha sonra kaldırıma çıkarak kaldırımda bulunan iki yayaya çarptı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK OLUŞTU

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine getirilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik, kazaya karışan yaralıların ve motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.