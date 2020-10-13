İş insanı, gayrimenkul yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ortağına pusu kurdurtmuş

İstanbul Beşiktaş Levazım Yeni Bahar Sokak üzerinde saat 16.40 sıralarında meydana gelen iş insanının silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Engin M'nin sahibi olduğu holdingin bulunduğu binanın yarı hissesine sahip olan Selahattin D, bir süre önce hissesini iş insanına satmak istedi. Ancak Engin M'nin teklifi kabul etmemesi üzerine iki iş insanı arasında anlaşmazlık yaşandı. Anlaşmazlığı çözmek için sabahın erken saatlerde bir araya gelen iki iş insanı arasındaki konuşma tartışmayla sonuçlandı.

HİSSE YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Selahattin D'nin Engin M'yi tehdit ettiği olayda çıkan tartışma sonrası holdinge gelen Engin M, akşam saatlerinde şoförüyle birlikte iş yerinden çıkmak istedi. Ancak iş insanı Engin M. o esnada sokakta pusuya yatan İbrahim S'nin silahlı saldırısına uğradı. Engin M. saldırıdan yara almadan kurtulurken, kurşunlardan biri ise şoförü Kutlu Muhammed O'nun sol ayağına isabet etti. Saldırının ardından İbrahim S. otomobille olay yerinden kaçtı.

SOKAKTA PUSU KURDURTMUŞ

İş insanının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kutlu Muhammed O'yu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırıdan sonra kayıplara karışan İbrahim S'yi yakalamak için çalışmalara başlattı.