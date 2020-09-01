Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Sivasspor maçına kısa bir süre kaldı. The Land Of Legends Cup'ta ilk hazılrık karşılaşması Fenerbahçe - Antalyaspor arasında yapılmıştı ve karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takım 4-0 galibiyet elde etmişti. İşte, Beşiktaş - Sivasspor maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Lig öncesi The Land Of Legends Cup kapsamında yaplacak Beşiktaş - Sivasspor maçı, 1 Eylül Salı günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İki ekibin The Land of Legends Cup kapsamında Vodafone Park'ta karşılaşacakları müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

FİNALE GİDEN İLK TAKIM FENERBAHÇE OLDU

Hazırlık maçı finaline adını ayzdıran ilk takım Fenerbahçe oldu. 31 Ağustos'ta Antalyaspor ile yapılan maçı 4-0 üstünlükle kazandı. Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.