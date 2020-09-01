Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Beşiktaş ile Sivasspor, The Land of Legends Cup karşılaşmasında kozlarını paylaşacaklar. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?
01.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:59

Beşiktaş-Sivasspor maçına kısa bir süre kaldı. The Land Of Legends Cup'ta ilk hazılrık karşılaşması Fenerbahçe - Antalyaspor arasında yapılmıştı ve karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takım 4-0 galibiyet elde etmişti. İşte, Beşiktaş - Sivasspor maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Lig öncesi The Land Of Legends Cup kapsamında yaplacak Beşiktaş - Sivasspor maçı, 1 Eylül Salı günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İki ekibin The Land of Legends Cup kapsamında Vodafone Park'ta karşılaşacakları müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

FİNALE GİDEN İLK TAKIM FENERBAHÇE OLDU

Hazırlık maçı finaline adını ayzdıran ilk takım Fenerbahçe oldu. 31 Ağustos'ta Antalyaspor ile yapılan maçı 4-0 üstünlükle kazandı. Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

İlgili Haberler

Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
PAOK Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda? PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK Beşiktaş ilk 11'leri
PAOK Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda? PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK Beşiktaş ilk 11'leri
Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Hakan Ural Pınar Tartan Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Sinan Gümüş Şenol Güneş Eddie Newton Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Eylül Adana İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 14:59:32. #1.15#
title