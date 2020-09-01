Beşiktaş Sivasspor maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş Sivasspor kaç kaç bitti?

The Land Of Legends Cup'ta ilk hazılrık karşılaşması Fenerbahçe - Antalyaspor arasında yapılmıştı ve karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takım 4-0 galibiyet elde etmişti. Bugün de Beşiktaş Sivasspor karşı karşıya geliyor ve kazanan finale çıkarak Fenerbahçe ile rakip olacak?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Şu anda maçın ikini yarsı oynanıyor. Maç henüz sonuçlanmadı.

Maçın 31. dakikasında Dorukhan Toköz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+1 gol Mutapha Yatabare

Maç sonucu: Beşiktaş 0 - 1 Sivasspor