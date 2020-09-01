Beşiktaş Sivasspor maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş Sivasspor kaç kaç bitti? Süper Lig öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Beşiktaş ile Sivasspor, The Land of Legends Cup karşılaşmasında kozlarını paylaşıyorlar. Peki, Beşiktaş Sivasspor kaç kaç bitti? Beşiktaş Sivasspor maç sonucu kaç kaç?

The Land Of Legends Cup'ta ilk hazılrık karşılaşması Fenerbahçe - Antalyaspor arasında yapılmıştı ve karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takım 4-0 galibiyet elde etmişti. Bugün de Beşiktaş Sivasspor karşı karşıya geliyor ve kazanan finale çıkarak Fenerbahçe ile rakip olacak?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ? BEŞİKTAŞ

Şu anda maçın ikini yarsı oynanıyor. Maç henüz sonuçlanmadı.

80. dakika itibariyla maç sonucu 0-0 ve maç devam ediyor.

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