Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi

Beşiktaş, Papiss Cisse transferinde sona yaklaştı. Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Alanya ekibinden üçüncü transferi de yapıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, bir süredir Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi.

Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı formayı giydirecek.