Beşiktaş, Papiss Cisse transferinde mutlu sona yaklaştı! Beşiktaş, Papiss Cisse transferinde sona yaklaştı.

Beşiktaş, Papiss Cisse transferinde sona yaklaştı. Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Alanya ekibinden 3. transferi de yapıyor.

Bir süredir Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi.

Fotomaç'ın haberine göre Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı karşılığı formayı giydirecek.

Kaynak: Hürriyet