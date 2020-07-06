Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu

Beşiktaş ve Alanyaspor'un eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu. Kairat, yaptığı paylaşımla transferi resmileştirdi.

06.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:30

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Alanyaspor'da oynayan Vagner Love, Kazakistan ekibi Kairat'a imza attı. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Love'un havaalanından indiği fotoğraf paylaşılarak, "Hoş geldin Vagner!" mesajı yayınlandı.

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"EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Vagner Love, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umarım sağlık kontrolü gibi gereken formaliteler bir an önce tamamlanır ve antrenmanlara başlayabilirim. Yeniden maçlara çıkarak sahada elimden gelenin en iyisini vermeye ve takımımı hedeflerine ulaştırmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

LİGLER 2. KEZ ERTELENMİŞTİ

Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen koronavirüs vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da 2. kez ertelenmişti.

Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng, Türkiye'de ise Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti.