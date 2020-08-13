Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

13.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:02

Yeni sezon için ilk transferini Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı alarak yapan Beşiktaş, ikinci transferini de Akdeniz ekibinden yapacak.

Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Welinton ile Beşiktaş 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

FATİH AKSOY ALANYA'YA GİTTİ, WELINTON İMZAYA KALDI

Siyah-beyazlıların Welinton karşılığında Alanyaspor'a göndermeyi planladığı Fatih Aksoy'un Akdeniz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 27 maça çıkan Welinton 3 gol atma başarısı gösterdi.