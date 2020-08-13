Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon için ilk transferini Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı alarak yapan Beşiktaş, ikinci transferini de Akdeniz ekibinden yapacak.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Welinton ile Beşiktaş 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

FATİH AKSOY ALANYA'YA GİTTİ, WELINTON İMZAYA KALDI

Siyah-beyazlıların Welinton karşılığında Alanyaspor'a göndermeyi planladığı Fatih Aksoy'un Akdeniz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 27 maça çıkan Welinton 3 gol atma başarısı gösterdi.