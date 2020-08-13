Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek

Beşiktaş, yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle kısa ve orta vadede kulübün nefes alabilmesi için, "Bırakmam Seni" isimli bir yardım kampanyası başlattı. Bu projeyle siyah-beyazlı kulübün ekonomik anlamda biraz rahat nefes almasını planlayan yönetim, Kanal D'nin ardından TV8'de de bir program yapmaya hazırlanıyor.

Bağış ve SMS olarak taraftarından kulübe katkı yapmasını isteyen kulüp; yönetim, teknik ekip, futbolcular ve ünlü isimlerle geçtiğimiz pazartesi günü, "Ödül Gecesi" isimli bir etkinlik düzenlendi ve kampanyadan elde edilen gelir toplamda 150 milyon TL'yi buldu.

9 EYLÜL'DE TV 8 PLANI

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, bu etkinliğin ikincisini yapmak için çalışma başlattığı ve 9 Eylül'de bu kez TV8 ekranlarında ikinci bir gece yapmayı planladığı ortaya çıktı.

ACUN, BEŞİKTAŞ'I KABUL ETTİ

Bu konuda eski Beşiktaş muhabiri Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalla görüşüldüğü bildirildi. Fenerbahçe için daha önce benzer projede TV8'in kapılarını açan Acun Ilıcalı'nın, Beşiktaş'a da bu konuda hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

(Fanatik)