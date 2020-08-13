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Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek

Hafta başında yapılan "Ödül Gecesi" programının ardından, "Bırakmam Seni" kampanyasından elde ettiği gelir 150 milyon TL'ye ulaşan Beşiktaş Kulübü, ikinci bir gece daha düzenleme kararı aldı. Yeni etkinliğin bu kez Acun Ilıcalı önderliğinde ve TV8 ekranlarında yapılması planlanıyor.

13.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:04

Beşiktaş, yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle kısa ve orta vadede kulübün nefes alabilmesi için, "Bırakmam Seni" isimli bir yardım kampanyası başlattı. Bu projeyle siyah-beyazlı kulübün ekonomik anlamda biraz rahat nefes almasını planlayan yönetim, Kanal D'nin ardından TV8'de de bir program yapmaya hazırlanıyor.

Bağış ve SMS olarak taraftarından kulübe katkı yapmasını isteyen kulüp; yönetim, teknik ekip, futbolcular ve ünlü isimlerle geçtiğimiz pazartesi günü, "Ödül Gecesi" isimli bir etkinlik düzenlendi ve kampanyadan elde edilen gelir toplamda 150 milyon TL'yi buldu.

9 EYLÜL'DE TV 8 PLANI

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, bu etkinliğin ikincisini yapmak için çalışma başlattığı ve 9 Eylül'de bu kez TV8 ekranlarında ikinci bir gece yapmayı planladığı ortaya çıktı.

ACUN, BEŞİKTAŞ'I KABUL ETTİ

Bu konuda eski Beşiktaş muhabiri Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalla görüşüldüğü bildirildi. Fenerbahçe için daha önce benzer projede TV8'in kapılarını açan Acun Ilıcalı'nın, Beşiktaş'a da bu konuda hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

(Fanatik)

Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Haber Yorumları (5)
BABA KARTAL: Acun..eski BEŞIKTAŞ muhabiridir.rahmetli babasida BESIKTASli oldugu için sever KARTAL i ..sağolsun bu hareketiyle gönülleri kazanmıştır.
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HAAHAHA: oyunculara oraya buraya milyonlar harcayın ondan sonrada dilenin. . . . . . . . . . .
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1234: ne hale geldik, ben hasta olan bir çocuğa 1 lira yardım toplayamazken vay beee
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