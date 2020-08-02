Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü

Güzel oyuncu Beren Saat, işinden fırsat bulunca tatile kaçtı. Şarkıcı eşi Kenan Doğulu'yla birlikte keyifli bir tatil geçiren Saat, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Saat'in mayolu pozuna üç yüz bine yakın beğeni gelirken çok sayıda yorum da yapıldı.

ÇEKİMLERE DEVAM

Beren Saat, Netflix'te yayınlanan "Atiye" dizisinin yeni sezonu için çekimlere başlamıştı. Saat'in pozuna ilk yorum ise Boran Kuzum'dan geldi.

ALTINCI SENEYİ KUTLADILAR

Boşanma iddialarının gölgesinde olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinin 6. yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlamışlardı.