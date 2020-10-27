Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
27.10.2020 21:21 | Güncelleme: 27.10.2020 21:30
Son dakika haberi: - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı "Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti" Ermenistan ordusunun Berde kentinde sivillere hedef alarak gerçekleştirdiği ve 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralı sayısı 13'e yükseldi.
- Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı
"Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti"