Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi

Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinde bir berberin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından belde karantinaya alındı. Sıkı önlemlerin alındığı beldede giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanırken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması yaptı.

Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce, "Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdı, bekliyoruz" dedi.

80'DEN FAZLA KİŞİYE TEST YAPILDI

Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda dükkan sahibi bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Burdur Valiliği tarafından beldenin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Dün saat 19.00 itibarıyla beldenin giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı. Özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri, beldede filyasyon çalışması yaptı. Ekipler, berberin temaslı olduğu kişilerden koronavirüs testi için örnekler aldı. Karaaliler Belediyesi ekipleri tarafından da bölgede dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Beldedeki 80'den fazla kişiye test yapıldığı belirtildi.

"BERBERİ BİZ DE ZİYARET ETTİK"

Kocaaliler Belediye Başkanı İYİ Parti'li Selahattin Gökce, "Maalesef dün üzücü bir olay yaşadık. Bir berberimizin testi pozitif çıktı. Biz de esnafımıza siperlik dağıtıyorduk. Bu esnada mecburen berberimizi de ziyaret ettik. Herhangi bir temasımız olmadı ama biz de tedbir amaçlı testimizi yaptırdık, sonuçlarını bekliyoruz. Rabbimizden dileğimiz ve vatandaşlarımızdan da isteğimiz sadece Kocaaliler için değil ülkemiz için dünya için dua etmeleri. Bu süreçte yapılacak belki en güzel şey o. Tedbirler bazen yetersiz kalabiliyor" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ 9'DAN 12'YE KADAR TIRAŞ OLMUŞ"

Beldenin 14 gün karantina altında olacağını ve bu süreçte belediye hizmetlerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Gökce, "Halkımızın ihtiyaçlarını da gidermemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeterli geliyor mu? Belki gelmiyor ama büyüklerimizden de bu konuda destekler bekliyoruz. Türkiye'de ilk defa Burdur Valiliği'mizin başlattığı bir uygulama. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Pazar günü berber esnafımıza test yapıldı. Pazartesi günü 12.00 gibi bu iş meydana çıktı. Biz de hemen tedbirlerimizi aldık. İnşallah yayılmamıştır. Sabah 09.00'dan 12.00'ye kadar vatandaşlarımız tıraş olmuş. Bunları tespit ettik. Bunlar da test yaptırdılar. Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdılar, bekliyoruz. Söylenecek çok şey var ama bizim için sözün bittiği yer" diye konuştu.

Beldede giriş ve çıkışları kontrol altına alan jandarma ekipleri, meydandan kaldırdığı drone ile havadan denetim yapıyor.