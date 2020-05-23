Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı

Manisa Turgutlu'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs evinin bahçesinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

23.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:39

Turgutlu Yıldırım Mahallesi'nde pskolojik sorunları olan 50 yaşındaki M.G. evinin önünde üzerine benzin dökerek kendisini yaktı.

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VÜCUDUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YANDI

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.G.(50), evinin bahçesinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Alevler içinde sokağa çıkan kişiye ailesi ve komşuları müdahale ederken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.G.'ye müdahale ederken, 112 ekipleri vücudunun büyük kısmı yanan şahsı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.