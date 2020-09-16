Benim Adım Melek 31. bölüm izle! Benim Adım Melek yeni sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek TRT1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Benim Adım Melek 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 31. bölüm kesintisiz izle!
TRT1 ekranlarında başlayan Benim Adım Melek dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler? Benim Adım Melek konusu ne merak edildi. Benim Adım Melek 31. bölüm izle! Benim Adım Melek 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
16 EYLÜL BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak.
Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.
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Yeni bölüm 20.00'de başlayacak.
BENİM ADIM MELEK 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BENİM ADIM MELEK 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Benim Adım Melek 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?
Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.
BENİM ADIM MELEK OYUNCU KADROSU
Nehir Erdoğan / Melek
Kutsi / Halil
Kaan Çakır / Alpay
Şerif Sezer / Nefise
Mustafa Mert / Koç Ömer
Rabia Soytürk / Defne
Ulvi Kahyaoğlu / Kerem
Ece Özdikici /Funda
Hande Kaptan/ Kadriye
Muharrem Türkseven/ Mahmut
Poyraz Ar/ Seyit Ali
Mehmet Çevik Seyit /Ali Karadağ
İsmail Açıl /Adnan