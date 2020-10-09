Bengi Öztürk kimdir, nerelidir, ne zaman doğdu, kaç yaşında? Bengi Öztürk ne iş yapıyor?
Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmaya katılıp burada derece yaptıktan sonra dizilerde oyunculuk yapmaya başladı. Bengi Öztürk kimdir, nerelidir, ne zaman doğdu, kaç yaşında? Bengi Öztürk ne iş yapıyor?
Küçük Gelin dizisinde oynadığı Melek öğretmen karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Bengi Öztürk kimdir? Hangi dizlerde oynadı, kaç yaşındadır, nerelidir, ne zaman doğmuştur? İşte Bengi Öztürk ile ,ilgili merak edilen detaylar…
BENGİ ÖZTÜRK KİMDİR?
Bengi Öztürk, 28 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesinde Ekonomi okurken Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmaya katılıp burada derece yaptıktan sonra dizilerde oyunculuk yapmaya başladı. ı. Şöhret (dizi), Dila Hanım, Sessiz Fırtına, Beşinci Boyut (dizi), Canım Ailem, Kızım Nerede?, Yalan Dünya (dizi, 2012), Küçük Gelin gibi önemli dizilerin kadrosunda yer aldı. Küçük Gelin dizisinde oynadığı Melek Öğretmen karakteriyle ismini geniş kitlelere duyurmuştur.
ROL ALDIĞI DİZİLER
2018 yılında Ege'nin Hamsisi
2017 yılında Dayan Yüreğim
2015 yılında Ya Nasip Ya Kısmet
2013 yılında Küçük Gelin
2012 yılında Küçük Kıyamet ve Dilaım
2011 yılında Yalancı Bahar, İnsan Aldandı, Farklı Boyut
2010 yılında Mükemmel Çifti Kızım Nerede
2008 yılında Canım Ailem
2007 yılında Sessiz Fırtına, Büyük Buluşma
2005 yılında Şöhret, Kapıları Açmak ve Dönme Dolap
2004 yılında Hoşgeldin Hayat