Bengi Öztürk kimdir, nerelidir, ne zaman doğdu, kaç yaşında? Bengi Öztürk ne iş yapıyor?

Küçük Gelin dizisinde oynadığı Melek öğretmen karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Bengi Öztürk kimdir? Hangi dizlerde oynadı, kaç yaşındadır, nerelidir, ne zaman doğmuştur? İşte Bengi Öztürk ile ,ilgili merak edilen detaylar…

BENGİ ÖZTÜRK KİMDİR?

Bengi Öztürk, 28 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesinde Ekonomi okurken Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmaya katılıp burada derece yaptıktan sonra dizilerde oyunculuk yapmaya başladı. ı. Şöhret (dizi), Dila Hanım, Sessiz Fırtına, Beşinci Boyut (dizi), Canım Ailem, Kızım Nerede?, Yalan Dünya (dizi, 2012), Küçük Gelin gibi önemli dizilerin kadrosunda yer aldı. Küçük Gelin dizisinde oynadığı Melek Öğretmen karakteriyle ismini geniş kitlelere duyurmuştur.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2018 yılında Ege'nin Hamsisi

2017 yılında Dayan Yüreğim

2015 yılında Ya Nasip Ya Kısmet

2013 yılında Küçük Gelin

2012 yılında Küçük Kıyamet ve Dilaım

2011 yılında Yalancı Bahar, İnsan Aldandı, Farklı Boyut

2010 yılında Mükemmel Çifti Kızım Nerede

2008 yılında Canım Ailem

2007 yılında Sessiz Fırtına, Büyük Buluşma

2005 yılında Şöhret, Kapıları Açmak ve Dönme Dolap

2004 yılında Hoşgeldin Hayat