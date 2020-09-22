Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uzmanların maske takma uyarısına uymayanlar nedeniyle sonunda kan da aktı. Bursa'da maskesiz bir şekilde otobüse binmek isteyen yolcu Savaş B.'yi şoför İzzet Ç. uyardı. Şoförün uyarısına itiraz eden yolcu tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönen olayda Savaş B., şoföre bıçak çekti. Yolcunun elindeki bıçağı alan İzzet Ç. yolcuyu göğsünden ve kolundan yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Bursa-İstanbul yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre otobüse binmek isteyen 30 yaşındaki maskesiz yolcu Savaş B. ile belediye otobüsü sürücüsü İzzet Ç. ile aralarında tartışma çıktı.

BIÇAĞI ELİNDEN ALDI, YOLCUYU YARALADI

Tartışma kavgaya dönüşünce Savaş B. bıçakla otobüs şoförüne yürüdü. O sırada şoför İzzet Ç. yolcunun elindeki bıçağı alarak göğüs ve kolundan yaraladı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok kan kaybeden yolcu Savaş B. olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O sırada yanında bulunan annesi ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.

Elinden yaralanan şoför ise ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.