Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı

Aydın'ın İnvirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yoğun tempoda çalışan belediye personelleri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Video kaydına alınan şakanın yapıldığı anlarda, belediye personeli içinde canlı bir kişinin olduğu kamyonetin arkasında bulunan tabutun indirilmesini istiyor. Tam o sırada açılan tabutun kapağı ise personele büyük bir şok yaşatıyor.

KAPAK AÇILINCA SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

İçinde canlı bir kişinin olduğunu düşünmeyen mesai arkadaşlarının tabutu açmasını isteyen şakacı personeller, tabutun kapağının açılmasıyla sağa sola kaçışmaya başlıyor.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Daha sonra şaka olduğunu anlayan şakazedeler mesai arkadaşlarıyla beraber gülerek güzel bir anıya imza atıyorlar. Sosyal medyada gündeme oturan video paylaşım rekorları kırıyor.