Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi

İspanya'nın güneyinde bulunan Kurtuba kentinde düzenlenen bir partiye katılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Belçika Kralı Philippe'nin yeğeni Prens Joachim (28), karantina kurallarını ihlal ettiğini ve bu nedenle pişmanlık duyduğunu, sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu açıkladı.

"YAPTIKLARIMDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Kral Philippe'in yeğeni olan, tahtın 10'uncu sıradaki varisi 28 yaşındaki Joachim, Pazar günü yayımladığı mesajda "Yaptıklarımdan derin üzüntü duyuyorum" dedi. Prens Joachim mesajında "Ziyaretim sırasında karantina önlemlerine uymadığım için özür diliyorum. Bu zor zamanlarda kimseyi incitmek istemedim" dedi.

EN FAZLA 15 KİŞİYE İZİN VERİLİYOR

Cordoba'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde en fazla 15 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor. İspanyol polisi 27 kişinin katıldığı partiyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Kuralları ihlal ettiği belirlenenlerin 10 bin Euro'ya kadar ceza alabilecekleri belirtiliyor. Prens Joachim'in hafif koronavirüs belirtileri gösterdiği açıklanırken, partiye katılan tüm kişilerin karantinaya alındıkları bildirildi.

İSPANYA'DA SON DURUM

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İspanya'da bugün itibarıyla 286.509 vaka kayıtlara geçerken açıklanan ölü sayısı 27.127'ye ulaştı.