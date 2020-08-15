Belarus: Muhalif adaydan hafta sonu için barışçıl eylem çağrısı

Seçimlerin ardından Belarus'u terk etmek zorunda kaldığını açıklayan ve Litvanya'ya giden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, ülkedeki tüm belediye başkanlarına hafta sonu barışçıl eylemler düzenleme çağrısı yaptı.

YouTube üzerinden çağrıda bulunan Tihanovskaya, "Tüm belediye başkanlarından 15 ve 16 Ağustos'ta her ilde barışçıl kitlesel mitingler düzenlemelerini rica ediyorum" dedi.

Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ise "protestoların arkasında dış güçlerin olduğunu" öne sürdü. Lukaşenko, Kabine toplantısında Belarusluları sokağa çıkmama konusunda uyardı.

26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko, istifa etmesi çağrılarıyla ülke çapında sokağa dökülen protestocuları polisin sert müdahalesine rağmen engellemekte zorlanıyor.

Devlete bağlı fabrikalarda çalışan işçiler de Cuma günü protesto gösterilerine katıldı.

Başkanlık seçimlerine yönelik protestolar altıncı gününe girerken, insan hakları aktivistleri ve gözlemciler polisin gözaltındaki protestoculara şiddet uyguladığına dair kanıtların arttığını söylüyor.

Seçim öncesi gözaltına alınan 6.700 kişiden serbest kalanlar kötü muameleye maruz kaldıklarını ve dövüldüklerini anlattı. Uluslararası Af Örgütü, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin "yaygın işkenceye" işaret ettiğini açıkladı.

Protestoculara sert müdahale, halktaki öfkeyi körüklemiş durumda.

Avrupa Birliği de Cuma günü seçimle ilgili olarak "hile, şiddet ve gözaltılarla ilgili kişiler hakkında" yeni yaptırımlar getirme kararı aldı.

Pazar günkü seçimler AB ve ABD tarafından kınanmıştı. BBC'ye konuşan Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Tikhanovskaya'nın sonuçlara itiraz etmek için merkez seçim kuruluna gitmesi sonrası 7 saat süresince gözaltında tutulduğunu aktarmıştı.

Svetlana Tikhanovskaya, çocukları için ülkeden ayrılma tercihini yaptığını söylemişti.

Resmi seçim sonuçları, Devlet Başkanı Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oy oranıyla sandıktan birinci çıktığını gösteriyor. Tikhanovskaya ise oy oranının yüzde 60-70 bandında olduğunu savunuyor.

Batı medyasında sık sık "Avrupa'nın son diktatörü" diye anılan 65 yaşındaki Lukaşenko, yıllardır ağır insan hakları ihlalleri ve seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Lukaşenko ilk kez 1994 yılında devlet başkanlığı görevine seçildi.