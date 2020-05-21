Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Önceki gün eşiyle dans ettiği bir videosunu paylaşan Begüm Öner, "Niye öpüşüyorsunuz Ramazan'da? Siz Hristiyansınız" diyen kadın takipçisinin mesajını ifşa ederek "Yorumu size bırakıyorum" dedi.

21.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:42

Seksenler dizi setinde tanışarak nikah masasına oturan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, karantina sürecini çektikleri eğlenceli videolarla geçiriyor. Instagram'daki yeni akıma uyan çift, son olarak birbirlerini öperek başladıkları bir videoda spor hareketleri yaptı. Sosyal medyada yapılan yapılan kötü yorumlardan bunalan Öner, son videosuna gelen bir yorumu da takipçileriyle paylaştı.

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

"NİYE ÖPÜŞÜYORSUNUZ?"

Sosyal medyada yayılan akımlara uyan çift, geçtiğimiz günlerde spor yaptığı esnada birbirlerini öperken bir videolarını paylaşmıştı. Videoyu izleyen bir kadın sosyal medya kullanıcısı, Öner'e Instagram'dan mesaj göndererek "Lan Allah'ın sapığı! Niye öpüşüyorsunuz? Ramazan... Valla siz kesin Hristiyansınız" ifadelerini kullandı.

Takipçisinin mesajına cevap vermeyen güzel oyuncu ise mesajı Instagram hesabından ifşa ederek "Yorumu size bırakıyorum" dedi. Oyuncunun bu sitemine takipçilerinden de destek geldi.