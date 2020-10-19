Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören eşi kim?
Begüm Birgören, Mehmet Cemil ile evlendi. Gelişmenin ardından Begüm Birgören kim, kaç yaşında, nereli araştırılmaya başladı. Başarılı oyuncu Birgören, birçok sevilen projede yer aldı. İşte, Begüm Birgören özgeçmişi, biyografisi...
Begüm Birgören, ilk kez 1997 yılında Beşibiryerde dizisinde yardımcı karakter olarak yer aldı. Seher Vakti dizisiyle başrol oynamaya başladı. 13 yaşından itibaren tiyatro yapan ünlü oyuncu Begüm Birgören eşi kim, kaç yaşında? İşte, Begüm Birgören hakkında ayrıntılar...
BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?
Birgören, 20 Eylül 1982 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 13 yaşından itibaren tiyatro ile ilgilenen oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarıyla oyunculuk hayatına adım attı. 1977 yılında Beşibiryerde adlı diziyle televizyon kariyerine başladı. Kırık Kanatlar dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle ünlenen Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yaptı.
Begüm Birgören, 2008 yılında ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile birliktelik yaşamaya başladı, ancak 5 yıl süren ilişkileri 2013 yılında sonlanmıştı.
2019 yılının başından beri beraber olduğu Mehmet Celil ile Haziran 2020'de nişanlandı ve 18 Ekim 2020 tarihinde ise nikah masasına oturdu.
DİZİLERİ
1997 Beşibiryerde
2003 Pilli Bebek
2003 Mavi Kolye
2004 Arapsaçı
2005 Seher Vakti
2006 Kırık Kanatlar
2007 Karayılan
2008 Mert ile Gert
2009-2011 Ömre Bedel
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
2013-2014 Kaçak
2015 Bir Deniz Hikayesi
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
2019 Vurgun
FİLMLERİ
2005 Sen Ne Dilersen
2008 Nokta
2008 Ali'nin Sekiz Günü
2011 Türkan
2013 Göl Zamanı
2014 Kendime İyi Bak