Bedenimi kadavra olarak bağışladım diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti

Yaptığı şovlarla milyonların gönlünde taht kuran Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin, geçtiğimiz akşam zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından yaşamını yitirmeden önce verdiği bir röportajda "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin detayları netleşti. Dursunoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

"TIP OKUYAN ARKADAŞLARA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM"

Dursunoğlu, katıldığı bir programda "Vücudumun toprak altına konulmasını istemiyorum. Ben vücudumu kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladım. Öldükten sonra tıp okuyan arkadaşlara faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MİRASINI ÇYDD'YE BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dursunoğlu, bundan sekiz yıl önce katıldığı bir televizyon programında mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakacağını açıklamıştı. Daha önce mirasını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan sanatçı, bu kararından vazgeçtiğini söylemişti.