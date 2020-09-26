İki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kadın vuruldu

Bayrampaşa'da, saat 18.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Akasyalar Sokak'ta meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şüpheliler kavga ettikleri iki kişiyi otomobille kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler kaçan kişilere otomobil içinden ateş açtı. Açılan ateş sonucu sokakta yürüyen kadına mermi isabet etti.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken olaya karıştığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde ve sokakta incelemelerde bulundu. Polis kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.