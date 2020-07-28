Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bayram alışverişi yapan baba ile oğlu, köylerine dönerken uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldü.

Mevlüt Çakır (35) ve oğlu İzzet Çakır (10), bayram alışverişini yaptıktan sonra Kadınhanı'dan merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepeköy'e dönerken ormanlık alanda kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin av tüfekli saldırısına uğradı.

BABA OLAY YERİNDE, OĞLU İSE HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN ÖLDÜ

Yoldan geçenler tarafından fark edilen olayda baba olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise vatandaşlar tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Selçuklu Jandarma ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Mevlüt Çakır

İzzet Çakır