Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bayram alışverişinden dönen Mevlüt Çakır ile 10 yaşındaki oğlu İzzet Çakır silahlı saldırıya uğradı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.
28.07.2020 21:19 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:43
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bayram alışverişi yapan baba ile oğlu, köylerine dönerken uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldü.
Mevlüt Çakır (35) ve oğlu İzzet Çakır (10), bayram alışverişini yaptıktan sonra Kadınhanı'dan merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepeköy'e dönerken ormanlık alanda kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin av tüfekli saldırısına uğradı.
BABA OLAY YERİNDE, OĞLU İSE HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN ÖLDÜ
Yoldan geçenler tarafından fark edilen olayda baba olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise vatandaşlar tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Selçuklu Jandarma ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.