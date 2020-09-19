Köyü yanan vatandaşlar Türk bayrağını alevlere teslim etmedi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanda başlayıp köye sıçrayan yangında, köyü terk etmek zorunda kalan köylüler, köyde asılı olan Türk bayrağını almadan bölgeyi terk etmedi. Türk bayrağının yangında yanmasına razı olmayan köylüler, canlarını riske atarak geri dönüp bayrağı asılı olduğu yerden aldı.

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 2 gün sonra kontrol altına alınan yangında Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlık da kullanılamaz hale geldi. Yangının büyümesi üzerine, köy sakinleri ve vatandaşlar, alevlerin mahalleye sıçramaması için ellerinden geleni yaptı. Yangını durduramayacağını anlayan vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı görevliler, mahallenin girişindeki çardağın üzerinde bulunan Türk bayrağını alevlerin gelmesine saniyeler kala alarak mahalleyi terk etti.

''SON ANA KADAR UĞRAŞTIK''

Derekaraağaç köyünün muhtarı Celal Kılınç, bölgede son yılların en büyük yangınının yaşandığını söyledi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda görevlinin geldiğini aktaran Kılınç, "Yangın esnasında köy sakinleri, çevre köylerden gelenler ve orman muhafaza memurları ile birlikte Tekeoğlu Mahallesi'ni kurtarmaya çalıştık. Son ana kadar kurtarabilmek için mücadele ettik ama ne yazık ki olmadı." dedi.

''BAYRAK BİZİM İÇİN KUTSALDIR''

Köyün girişindeki Türk bayrağını fark ettiklerini dile getiren Kılınç, "Son ana kadar uğraştık ama rüzgar çok fazlaydı. Yarım saat içerisinde her şey oldu. Yangın köyü sarmak üzereyken bayrağımızı gördük. Bayrak bizim için kutsaldır. Yangını durduramayacağımızı, köyü kurtaramayacağımızı anlayınca son anda bayrağımızı alıp ayrıldık. Bayrağı aldıktan sonra diğer bölgelerde yangını kontrol altına almak için mücadele ettik." diye konuştu.