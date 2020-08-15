Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti

Barcelona, Bayern Münih karşısında aldığı 8-2'lik mağlubiyet sonrası Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken maç sonrası soyunma odasında hüzün hakimdi.

"KAPI KAPANMASIN DİYE KOVA KOYMUŞLAR"

Katalan ekibinin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Messi'nin kaleci Marc-Andre ter Stegen ile olan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafa Alman kaleciye atıfta bulunularak yapılan "Kapı kapanmasın diye kova koymuşlar" yorumu dikkat çekti.

İşte o paylaşım ve altına yapılan yorum;

46 YIL SONRA 8 GOL YEDİ

Son olarak 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürme başarısı gösteren Barcelona'nın bu yenilgiyle kupa hasreti 6 yıla çıkmış oldu.

Öte yandan Katalan ekibi, tarihinde ikinci kez bir resmi maçta kalesinde 8 gol gördü. Barcelona son olarak 1974 yılında Sevilla'ya 8-0 yenilmişti.