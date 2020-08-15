Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2'lik skorla tarihi bir yenilgi alan Barcelona'da maç sonrası yıldız futbolcu Lionel Messi, soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kaleci Ter Steigen'in de bulunduğu sosyal medyada yer alan fotoğrafa gelen "Kapı kapanmasın diye kova koymuşlar" yorumu dikkat çekti.

Barcelona, Bayern Münih karşısında aldığı 8-2'lik mağlubiyet sonrası Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken maç sonrası soyunma odasında hüzün hakimdi.

"KAPI KAPANMASIN DİYE KOVA KOYMUŞLAR"

Katalan ekibinin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Messi'nin kaleci Marc-Andre ter Stegen ile olan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafa Alman kaleciye atıfta bulunularak yapılan "Kapı kapanmasın diye kova koymuşlar" yorumu dikkat çekti.

İşte o paylaşım ve altına yapılan yorum;

46 YIL SONRA 8 GOL YEDİ

Son olarak 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürme başarısı gösteren Barcelona'nın bu yenilgiyle kupa hasreti 6 yıla çıkmış oldu.

Öte yandan Katalan ekibi, tarihinde ikinci kez bir resmi maçta kalesinde 8 gol gördü. Barcelona son olarak 1974 yılında Sevilla'ya 8-0 yenilmişti.