Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Türk futbolunun tecrübeli golcülerinden Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'la yaşadığı şampiyonluğun ardından yeni takımıyla anlaştı. Tecrübeli futbolcu, Hekimoğlu Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalayacak.
17.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:36
Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz, Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu.
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61 saat'in haberine göre; Batuhan Karadeniz'in bugün Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
HEDEF 1. LİG'E YÜKSELMEK
Bu sezon TFF 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve Sezer Özmen gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı.
Kariyerinde toplamda 280 maça çıkan Batuhan Karadeniz 96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı.