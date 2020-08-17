Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı Türk futbolunun tecrübeli golcülerinden Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'la yaşadığı şampiyonluğun ardından yeni takımıyla anlaştı. Tecrübeli futbolcu, Hekimoğlu Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz, Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu.

61 saat'in haberine göre; Batuhan Karadeniz'in bugün Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

HEDEF 1. LİG'E YÜKSELMEK

Bu sezon TFF 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve Sezer Özmen gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı.

Kariyerinde toplamda 280 maça çıkan Batuhan Karadeniz 96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı.