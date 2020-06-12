Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor

Vali Şahin, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle Ramazan Bayramı sonrası vaka sayısında artış yaşandığını söyledi.

Vakaların farklı sebeplere bağlı olarak arttığını anlatan Şahin, "Bu durumun, biraz havaların ısınmasından, tarımsal faaliyetlerin hızlanmasından, İstanbul ve diğer büyük şehirlerden vatandaşlarımızın Batman'a gelmesinden ve evlerde gizlice yapılan nişan ile benzeri törenlerden kaynaklandığını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

KENTTE MASKE TAKMAK ZORUNLU

İl genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sıkı tutulduğunu bildiren Şahin, önlemler kapsamında kentte maske takma zorunluluğunun sürdüğünü hatırlattı.

"HALKIMIZI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Şahin, kontrolleri de sıkı şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Ekiplerimiz her gün vatandaşlarımızı uyarıyor ve uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Fakat bu işler cezai işlemle çözülecek işler değil. Bu işler hassasiyet ve duyarlılık işidir. Halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Sadece kendilerinin değil sevdikleri ve çevrelerinin sağlığı için de bu duyarlılığı göstermeleri gerekiyor. Üç temel kuralımız var. Maske takacağız, hijyene ve sosyal mesafeye önem vereceğiz."